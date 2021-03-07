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رياضة

عضوا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة يتوجهان اليوم إلى المغرب لحضور عمومية الكاف

الأحد 07/مارس/2021 - 10:19 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
يغادر القاهرة اليوم الأحد الثنائى محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة متوجهين إلى المغرب.

يأتي سفر ثنائي الجبلاية الى المغرب من أجل أن يكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم الجمعة المقبل والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.

وحضر الثنائي أبو ريدة ومجاهد إلى موريتانيا بعد توجيه الدعوة إليهما لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.

كما حضر المهندس هاني أبو ريدة اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن 4 أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين يمثلون الاتحادات الإنجليزية.

حيث تتولى الهيئة الكروية تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.
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