مساعد مورينيو يصل غدا الخرطوم لقيادة الهلال السوداني

يصل غدا الاثنين إلى الخرطوم المدرب البرتغالي ريكاردو فورمسينو مساعد جوزيه مورينيو السابق لتولي قيادة الهلال في الفترة المقبلة.





كان تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني أعلن عن حافز مادي للاعبي الفريق بواقع 5 ألف ريال سعودي لكل لاعب.





جاء ذلك عقب اقتناص فريق الهلال نقطة التعادل أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة فى الجزائر والتى انتهت بنتيجة ١/١.





ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني برصيد نقطتين بعد التعادل مع شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل منهما فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



