موعد إعلان الدول المستضيفة لدوري أبطال آسيا

أفادت تقارير صحفية اليوم الأحد، بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيعلن عن أسماء الدول المستضيفة لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021، خلال الأسبوع المقبل.





وتقدمت أندية الهلال والأهلي والنصر والوحدة المنافسة بالدوري السعودي، بطلب استضافة مباريات بدور المجموعات لدوري الأبطال، في خطابات رسمية رُفعت إلى اتحاد الكرة السعودي.





ونقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن اتحاد الكرة السعودي ينتظر مصير طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا، في خطوة تمهد لقبول استضافة المنتخب السعودي لمباريات مجموعته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.





ويلعب المنتخب السعودي في مجموعة واحدة مع اليمن وفلسطين وسنغافورة وأوزبكستان، وتقام المباريات بنظام التجمع في يونيو المقبل.





ويلتقي المنتخب السعودي، بنظيره الفلسطيني نهاية الشهر الجاري في العاصمة الرياض، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



