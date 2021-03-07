أمستردام والشارقة أبرز الوجهات.. مصر للطيران تسير اليوم 41 رحلة دولية لنقل 3321 راكبا

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الأحد، رحلاتها إلى 41 رحلة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3321 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.









وتنطلق 41 رحلة جوية بمعدل 28 رحلة دولية إلى كل من بيروت، بغداد، إربيل، لاجوس، ندجامينا، أبوجا، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، إسطنبول، امستردام، دبي، روما، ميلانو، عمان، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3321 راكبا.









وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.







