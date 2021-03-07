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ديني

وزير الأوقاف: إنشاء مركز دولي للحوار بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد - تصوير: إبراهيم قنديل
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم إنشاء مركز دولي للحوار بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الذي عقده صباح اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ٣١ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يناقش 31 بحثا من كبار الوزراء والمفتين من جميع أنحاء العالم، عبر عدة محاور هي " مفهوم الحوار وغاياته، وعوامل نجاح الحوار، الحوار يحتاج إلى قوة، إنصاف الآخر".

وأوضح وزير الأوقاف، أن هدف المؤتمر هو صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب و الشقاق.

وأكد جمعة، أن مصر دولة رائدة في ثقافة الحوار،  لذلك أردنا تجاوز من المحلية للعالمية، ونشر ثقافة الحوار حول العالم، موضحا أن المحاور الكوني يحتاج إلى تمكن ممارسة أكثر من لغة حتي يستطيع التحدث مع الآخر بلغته.
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