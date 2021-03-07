ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسطورة ليفربول يوصي إدارة الريدز بتلبية رغبة محمد صلاح

الأحد 07/مارس/2021 - 12:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
محمد السعيد
أوصى روبي فاولر، أسطورة نادي ليفربول إدارة الريدز، بالموفقة على رحيل النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق، حال طلب اللاعب ذلك.


وكتب روبي فاولر في مقاله بصحيفة "ميرور" البريطانية: "أحب محمد صلاح لكن إذا كان غير راضٍ على وضعه في ليفربول ويرغب في الرحيل، على إدارة الريدز بيعه، والاستفادة من تحقيق مكاسب مادية من ورائه لتدعيم الفريق".


وتابع: "أنا أشجع محمد صلاح وأعتقد نفس الأمر بالنسبة لجماهير ليفربول، لكن أؤمن بأن انتقالات اللاعبين تتعلق برغيتهم فقط، لذلك فالكرة في ملعبه بشأن مستقبله مع الفريق".


وقال: "تذكروا كوتيينو لقد اعتقدنا بأن الفريق سيتأثر بعد رحيله، ولكن لم يحدث ذلك، كما أن لم يظهر بعد رحيله بنفس مستواه مع ليفربول، لأن الريدز هو من ساعده ليكون في أفضل مستوى، نفس الأمر بالنسية لـ محمد صلاح، قد نفقد أهدافه، لكن يمكن أن  نجد أفضل منه، وليس بالضروة أن يكون في نفس مركزه".


وكان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبدل محمد صلاح أمام تشيلسي، الأربعاء الماضي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وحل تشامبرلين بديلا له.


وأثار رامي عباس الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح عقب استبداله بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله ميسون ماونت، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسطورة الريدز يكشف بديل محمد صلاح في ليفربول حال رحيله

على رأسهم محمد صلاح .. أفضل تشكيل مشترك بين لاعبي ليفربول وتشيلسي

الدوري الإنجليزي .. ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه من تشيلسي

رسالة خفية تهدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

بعد الهجوم عليه.. كلوب يكشف سر استبدال محمد صلاح أمام تشيلسي

ليفربول ضد تشيلسي.. هل يعجل استبدال محمد صلاح بقرار رحيله عن الريدز؟

ترشيحاتنا

الجهاز الفني للأهلي يشيد ببواليا ويدعمه قبل مواجهة الإسماعيلي

الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 21 مواطنًا مصريًا

الكويت تترك الباب مواربا.. اجتماع وزاري مهم قبل ساعات من بدء تطبيق الحظر

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

قلب مفتوح.. عملية جراحية عاجلة لـ رضا عبدالعال خلال ساعات

في ساعات معدودة.. التحالف العربي يتصدى لهجوم جوي بـ 10 طائرات مفخخة ضد السعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

هل ملح الليمون يتسبب في الإصابة بالسرطان ؟ أعرف الحقيقة

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"