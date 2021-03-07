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رياضة

الجهاز الفني للأهلي يشيد ببواليا ويدعمه قبل مواجهة الإسماعيلي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على دعم المهاجم والتر بواليا قبل مران اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش.


وأشاد الجهاز الفني بوالتر بواليا رغم إضاعته للعديد من الفرص أمام فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة وتعادل فيها 2-2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.


وقال الجهاز الفني إن اللاعب يعاني من سوء توفيق، ولكنه يصل إلى المرمى ويجيد التحرك السليم والجيد، وإحراز الأهداف سوف يأتي دون شك.

 
وعاد الفريق الأحمر لتدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، جلسة مع لاعبيه شهدت شرحا لبعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة فيتا كلوب.
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