كان بحوزته 24.5 كيلو حشيش.. وفاة تاجر مخدرات قبل محاكمته بـ48 ساعة في سوهاج

توفي تاجر حشيش يبلغ من العمر 65 سنة في السجن، بدائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج ، وذلك قبل جلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات بـ48 ساعة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بدائرة المركز من ضبط المتوفي ونجله وبحوزتهما 240 فرش حشيش، بإجمالي وزن 24.5 كيلو جرام تقريبًا منذ عدة أشهر.









ليتلقى اليوم الأحد مدير أمن سوهاج بلاغًا من اللواء جلال أبوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، مفاده وفاة المتهم الأول البالغ من العُمر ٦٤ عامًا داخل محبسه بطما.



