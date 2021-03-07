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أخبار العالم

مصادر: بايدن يوقع أمرًا جديدًا لصالح الشعب الأمريكي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:38 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد علي
ذكرت مصادر مسئولة في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس جو بايدن، بصدد التوقيع على أمر تنفيذي لتسهيل عملية التصويت على الناخبين، في الانتخابات المقبلة، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

والأمر الذي سيوقعه بايدن، يطالب السلطات المعنية بتقديم خططها للإنتخابات في غضون 200 يوم.

وتطالب الولايات بتحديد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين.

كما سيوجه أمر بايدن بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.

وجرت انتخابات 2020 في جزء كبير منها عبر البريد، كاجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد، حتى لا يزدحم الناس أمام لجان التصويت.

وقبل أيام، أقر الديمقراطيون في مجلس قانونًا لتحديث إجراءات الانتخاب، للتسهيل على الناس، وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونجرس إلى لجان مستقلة. 

لكن يواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ.

وبينما يتحرك الديمقراطيون لتسهيل عمليات التصويت بما يخدم شفافية العملية، يسعى الجمهوريون لعكس ذلك، بالحد من تنوع وسائل الانتخاب، ودافعهم في ذلك خسارة  الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، ونتيجتها التي لم يتعرف بها ترامب، ولم يهنأ عليها خلفه بايدن، ولم يقم بما هو متبع من تقاليد أمريكية في تداول السلطة من رئيس لآخر.
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