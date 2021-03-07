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تعليم

تعليم دمياط: 29127 طالبا وطالبة أدوا امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية اليوم

الأحد 07/مارس/2021 - 02:14 م
تعليم دمياط
تعليم دمياط
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زينب الزغبي
أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن طلاب الشهادة الإعدادية ، اليوم الأحد، أدوا الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م.

وأضاف وكيل الوزارة أن المقيد ٢٩١٢٧ طالب وطالبة حضر منهم ٢٨٨٣١ وتغيب ٢٩٦ بنسبة حضور ٩٩% وأدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر على مستوى مدارس المحافظة ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى خاصة بسير العملية الامتحانية.

وأضاف أنه تم دخول طلاب الصف الثاني الثانوي لأداء الامتحان الإلكتروني لمادتي الفيزياء والتاريخ ، و أدى الطلاب الامتحان بسهولة ويسر و وصلت نسبة الدخول إلى ٩٩،٩% ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أية شكاوى من الامتحان.

وتابع عادل عثمان، سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية بإدارتي السرو والزرقا التعليمية، كما تفقد لجان الامتحانات بمدرسة محمد السعيد السنباطي تعليم أساسي بإدارة السرو ومدرسة الزرقا الإعدادية الحديثة بإدارة الزرقا ، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

وأثنى "وكيل الوزارة" على سير الامتحانات بالمدرستين معربا عن شكره وتقديره لحسام الجيوشي مدير مدرسة محمد السنباطي تعليم أساسي ومجاهد عبدالمنعم الجزار مدير مدرسة الزرقا الإعدادية والعاملين بالمدرستين لجهودهم أثناء إجراء الامتحانات.

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