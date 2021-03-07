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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 26 سفينة بضائع عامة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:48 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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زينب الزغبي
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26695 طن تشمل: 3980 طن رمل و14000 طن فوسفات و8000 طن يوريا و495 طن كحول و220 طن خشب زان.


وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 74309 أطنان، تشمل: 32794 طن ذرة و5132 طن خشب و22213 طن قمح و475 طن صودا و6100 طن خردة و6478 طن حديد و4468 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1117 طنا.


وأشار إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1272 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفاصوليا وجزر وبسلة وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وتوم وجوزة الطيب وفاصوليا بيضاء وزيتون) وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وسنغافورة وهولندا وإسبانيا وروسيا ومالطا والصين والهند وإنجلترا وكرواتيا وهونج كونج وسنغافورة وإيطاليا وسلوفينيا.


وأوضح البيان أن عدد الحاويات الواردة 696 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1285 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 125621 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124847 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4414 شاحنة.


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