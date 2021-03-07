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محافظات

محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا

الأحد 07/مارس/2021 - 02:08 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
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زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انها تتابع بشكل دائما توزيع لقاح فيروس كورونا لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمركز القلب والجهاز الهضمي بمدينة دمياط المخصص لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا.

وأوضحت أنها اطمأنت على جاهزية المكانين المخصصين لحفظ وتلقى الطعوم و كذا غرف المتابعة، حيث تابعت إجراءات تطعيم المواطنين ممن سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا وتم التواصل معهم عبر الوسائل المختلفة سواء بالاتصال التليفوني أو إرسال رسائل نصية، كما حرصت على التواصل معهم للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم. 

وأشارت "محافظ دمياط" حرص الدولة على تطعيم الفئات الأكثر عرضه للإصابة، لافتة إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية فى المستشفيات، ليتم بعدها تدشين حملة لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والتى بدأت الخميس الماضي.. 

هذا وقد دعت" الدكتورة منال عوض" المواطنين ممن ينطبق عليهم الشروط بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان المصرية 
http://www.egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للبدء في إتخاذ إجراءات تلقى اللقاح، منوهة الى أن المركز يعمل يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى التاسعة مساءً بما فيها ايام العطلات.


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محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا
محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا
محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا
محافظ دمياط تناشد المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي لقاح كورونا
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