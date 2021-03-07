4 مميزات مهمة بـ أندرويد على آبل أن تضيفها لـ iOS 15.. تعرف عليها

يجلب الإصدار التجريبي من نظام تشغيل أجهزة آبل iOS 14.5، والذي تم إطلاقه مؤخرا، بعض التحسينات الإضافية لنظام تشغيل هواتف آيفون، وعلى الرغم من أنه يضيف بعض التحسينات المهمة إلا أنه لا يزال يفتقر إلى بعض الميزات التي يقدمها نظام تشغيل جوجل أندرويد.





وبحسب ما ذكره موقع "xda-developers"، فإنه مع اقتراب الإعلان عن الإصدار الخامس عشر من نظام التشغيل iOS، المقرر أن تعلن عنه آبل في شهر يونيو المقبل، وإطلاقه مع سلسلة iPhone 13 ، في سبتمبر أو أكتوبر، فإن مطورى نظام آبل لديهم متسعا من الوقت لتحسين نظام التشغيل بشكل أكبر قبل إطلاقه.









ولهذا خلال السطور التالية، سوف نتعرف على 4 ميزات من نظام التشغيل أندرويد، نأمل أن تضيفها آبل لإصدار iOS 15 هذا العام:





1. إدارة أفضل للإشعارات:

يرسل نظام تشغيل آبل الكثير من الإشعارات لكل تطبيق على حدة، على سبيل المثال إذا وردت رسائل على تطبيق تيليجرام يرسل نظام تشغيل آبل كل رسالة في بطاقة منفصلة على الرغم من أنها واردة من نفس التطبيق.





ولكن بالنسبة لنظام أندرويد يتم تنسيق بطاقة واحدة لكل تطبيق، تظهر فيها جميع الإشعارات من تطبيق واحد معا منسقة حسب توقيت ظهورها، حيث يمكن للمستخدم توسيع كل بطاقة وعرض على رسالة فردية لوحدها، مع إمكانية الرد عليها من خلال الإشعارات دون الحاجة للدخول إلى التطبيق، وتظل الإشعارات منظمة بدقة داخل البطاقة، ولكن إشعارات نظام iOS بحاجة إلى بعض التنسيق.









2. تخصيص الشاشة الرئيسية:





يمكن لمالكيي هواتف أندرويد تخصيص الشاشة الرئيسية للتتكيف مع الوضع الذي يرغب فيه مستخدم الجهاز، فبعض المستخدمين يقومون بتخصيص الشاشة الرئيسية من خلال وضع عدد قليل من التطبيقات الرئيسية في الجزء السفلي من الشاشة، والتي يستخدمها بشكل مستمر، ولكن لا يسمح نظام iOS لمستخدميه القيام بمثل هذه الخطوة، حيث يقوم بترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية وفقا لأولوية تثبيتها.



