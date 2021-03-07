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رياضة

بعد إعلان أسماء المحترفين.. سر استبعاد عمرو وردة ونجم أستون فيلا من قائمة منتخب مصر

الأحد 07/مارس/2021 - 03:35 م
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
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عمرو الحلوانى

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا، المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادا لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر  يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولات الختامية من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون. 


وشملت  القائمة  ٦ لاعبين هم:

 محمد صلاح (ليفربول  الإنجليزي )

محمد النني (أرسنال الإنجليزي )

أحمد حجازي (اتحاد جده السعودي )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)

أحمد حسن كوكا ( أولمبياكوس اليوناني )

مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)


ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من ٢٠ الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية. 

وجاء استبعاد حسام البدري لعمرو وردة المحترف بصفوف الدوري اليونانى رغم مشاركته مع فريقه فى ظل عدم القناعات الكاملة بقدراته الفنية، بالإضافة إلى رؤية البدري ان اللاعب لا يزال يحتاج المزيد من الوقت للدخول فى حسابات المنتخب من جديد بسبب أزمته الشهيرة خلال منافسات الأمم الإفريقية 2019.

وقرر البدري أيضا استبعاد أحمد المحمدى الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي لعدم القناعات بمستواه الفنى بجانب تقدمه فى العمر .

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