ميناء الإسكندرية: تداول 246,184 ألف طن خلال آخر ٤٨ ساعة





وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أن أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بلغت 3,661 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 14,740 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.





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كما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 74 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 45 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.





وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.