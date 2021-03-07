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محافظات

ميناء الإسكندرية: تداول 246,184 ألف طن خلال آخر ٤٨ ساعة

الأحد 07/مارس/2021 - 03:39 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
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أحمد بسيوني
انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 246,184 ألف طن. 

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الأحد أن أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بلغت 3,661 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد  14,740 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة. 

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كما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 74 سفينة خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 45 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 
ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي. 
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