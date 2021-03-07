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محافظات

إحالة 20 موظفا بالمنيا للتحقيق لتركهم العمل

الأحد 07/مارس/2021 - 04:25 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح ابوكريشة
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أيمن رياض

أحال العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا 22 موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لتحقيق  واتخاذ اللازم لتركهم العمل بالادارات العاملين بها.


 قال أبو كريشة  انه في ظل الاجراءات المتخذة لتصدي لاي مسببات لانتشار فيرس كورونا والتي منها تناوب العاملين بالادارات المختلفة مع التاكيد علي عدم تعطيل العمل او التقصير في تقديم الخدمات للساده  المواطنين، مع الالتزام بأداء التكليفات والواجبات المنوطه بكل موظف كل في جهة عملة..مؤكدا لا مجال لمقصر او متهاون في اداء عمله لما له من تاثير ومخالفة للتوجيهات العامه لدوله. 


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تأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بقيام الإدارات  المعنيه بتحقيق الانضباط في داخل ديوان الوحده المحلية وبالوحدات القرويه المركز واحياء  المدينة وبالادارات الخدميه التابعه بنطاق مركز ومدينة المنيا.


وأكد مصطفي الشريف ، مدير الشئون الإدارية ، انه علي مدار اسبوعين  تمت إحالة  12 موظف لشئون القانونيه  وخصم يوم من 10 موظفين  وذلك لتركهم العمل والتسبب في تعطيل وتاجيل التكليفات  المنوطه بهم ومن تعطيل مصالح المواطنين.


وفي سياق آخر، تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم عددا من لجان اختبارات الشهادة الإعدادية المجمع ، حيث تابع المحافظ أداء الطلاب لاختبار الفصل الدراسي الأول متعدد التخصصات ، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية.


شملت جولة المحافظ، تفقد لجان الامتحانات بالمدرسة الإعدادية الثانوية بالمنيا الجديدة ومدرسة الشهيد محمد جمال أبوحليقة الإعدادية بمدينة المنيا


جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.


اطمئن المحافظ على حسن سير الامتحانات، معربا عن خالص أمنياته بالنجاح للطلاب، وأكد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.


من جانبه، أوضح محمد الرشيدي ، وكيل وزارة التربية والتعليم ، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 103 الف طالب وطالبة على مستوي مدارس المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحان المجمع بواقع 10 أسئلة فى مادة اللغة العربية، و8 أسئلة فى الرياضيات الجبر والهندسة، و6 أسئلة فى العلوم، و6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية، و5 فى الدراسات.


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