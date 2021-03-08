بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها مع زوجها الداعية معز مسعود برفقة أبنائها في صورة عائلية تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.
وأثارت الفنانة حلا شيحة؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.
وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا جميعًا".
يذكر أن حلا شيحة شاركت في رمضان الماضي بمسلسلها "خيانة عهد" للنجمة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه في شهر رمضان المبارك