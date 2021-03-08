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مرأة

بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

الإثنين 08/مارس/2021 - 12:02 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها مع زوجها الداعية معز مسعود برفقة أبنائها في صورة عائلية تداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا.

وأثارت الفنانة حلا شيحة؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها. 

وعلقت حلا شيحة على الصورة  قائلة: "الحمد لله يوم جميل مع العيلة، ربنا يحفظ لنا ولكم أولادنا جميعًا".

يذكر أن حلا شيحة شاركت في رمضان الماضي بمسلسلها "خيانة عهد" للنجمة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه في شهر رمضان المبارك
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد
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ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها مع زوجها معز مسعود.. إطلالات مثيرة لـ حلا شيحة عرضتها للانتقاد

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