محافظ كفر الشيخ: استكمال تبطين وتأهيل 12 ترعة في 5 مراكز.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذًا للمشروع القومي لتبطين الترع ،تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تلقى تقريرًا من المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الري بكفر الشيخ، يوضح أنه جاري العمل في تبطين ترعة عليوه، وترعة الجبل، وترعة البجاجير بمركز سيدي سالم ،وترعة زوبع ، وترعة راغب بمركز الحامول، وترعة المربط، وترعة الحلافي بمركز الرياض، وترعة المحيط ،وترعة مارس الجمال وقرية زهران ، والباشير، وكفر المرابعين وترعة المفروزة بمركز كفر الشيخ،ـ وترعة كوم الحجنة بمركز بيلا.





وأوضح أنه جاري الاستعداد للبدء في أعمال تبطين ترعة الشاكرية التابعة لمركز كفر الشيخ الأسبوع المقبل، مشيدًا بالمسئولين والمشرفين على أعمال التبطين والمهندسين والعمال والسائقين على ما يبذلونه من جهد وسرعة أعمال التبطين وفق المواصفات القياسية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، أنه سيتم تبطين وتأهيل 1000 كيلو من الترع بالمحافظة، مؤكدًا أن هناك ترع تم الانتهاء منها ، ومنها المربط بسيدي غازي ، والسنط ، وترعة الحلافي ،وجانبية الزاوية اليسرى ،وجانبية الزاوية اليمنى، والضبعة والشمارقة والزرافة بسيدي سالم وسعيد يوسف بمطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلًا عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل بهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.