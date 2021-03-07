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أخبار العالم

رغم مساواته بين الجنسين .. ماكرون ليس لديه إلا امرأة واحدة بين مستشاريه

الأحد 07/مارس/2021 - 07:55 م
ماكرون
ماكرون
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على صالح
أكدت وزيرة فرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لديه امرأة واحدة فقط من بين أقرب مستشاريه، مضيفًا أنها تحدثت إلى رئيس الدولة بشأن هذه القضية.


وقالت إليزابيث مورينو، الوزيرة الصغيرة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين، لوسائل الإعلام الفرنسية يوم الأحد "قلت له: سيدي الرئيس، أنت لا تعطي مثالًا جيدًا".


ورفضت الإفصاح عن رد فعل الرجل البالغ من العمر 43 عامًا، لكنها أشادت به لأنه جعل المساواة بين الجنسين أولوية عامة ولضمان وجود حكومات متوازنة طوال فترة وجوده في المنصب.


وتضم كل حكومة منذ تولي ماكرون السلطة في 2017 أعدادًا متساوية من الرجال والنساء، على الرغم من أن كلا من رئيسي الوزراء كان من الذكور.


ومن بين أقرب مستشاري ماكرون الـ13 في قصر الإليزيه ، هناك امرأة واحدة فقط: نائبة رئيس مجلس الوزراء سيسيل جينست.


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