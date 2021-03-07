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سيارات

كيا أفضل سيارة اعتمادية في عام 2021

الأحد 07/مارس/2021 - 08:01 م
كيا
كيا
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أماني نوار
استطاعت كيا الحصول على المرتبة الأولى بين العلامات التجارية في السوق الشامل ، من قبل مركز أبحاث جي دي باور ،عن طريق دراسة تقيس اعتمادية السيارات لعام 2021 .

كما تحقق هذا الانجاز، بفضل ثلاث من أكثر موديلات مبيعا ، وهي سورينتو ، وسبورتاج ، K5 كما أنها تفوقت على كل منهم في فئتها الخاصة، وأكد أحد المسؤولين في الشركة أن هذه الجائزة هي شهادة على  موثوقية منتجات وسيارات الشركة .

ولكن على مدار السنوات العديدة الماضية، كما جعلت كيا جودة منتجاتها هي أولويتها، وذلك ما يمكن رؤيته في طرازاتها الحالية، وهي حائزة على الجوائز ، وسنجد أن الشركة تسعى لترسيخ هذه الامور ، والتأكيد على التزامها .

ووفقا لدراسة تقيس عدد المشكلات لكل 100 سيارة لتصبح وحدة القياس PP100 ، وينبغي أن يكون عمر السيارة ، ولم يتجاوز الثلاث سنوات في العام الماضي ، كما أنها ركزت على الطرازات من عام 2018 .

وتستند السيارة إلى 8 فئات رئيسية، وهي المقاعد ، ونظام التكييف ،مع أدوات التحكم ، والعرض وتجربة القيادة ، والداخلية ، مع ناقل الحركة ، مع التصميم الخارجي والصوت والاتصال، والترفيه بالإضافة إلى الملاحة 
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