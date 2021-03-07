قبل مقابلة هاري وميجان .. ملكة بريطانيا تطالب دول الكومنولث باستمرار وحدتها

وقالت الملكة في رسالة متلفزة: "لقد واصلنا جميعًا تقدير الدعم واتساع الخبرات والمعرفة التي يجلبها العمل معًا، وآمل أن نحافظ على هذا الإحساس المتجدد بالتقارب والمجتمع".









ولما يقرب من 50 عامًا، حضرت العائلة المالكة خدمة سنوية ليوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر بلندن في مارس، ولكن تم إلغاؤها العام الجاري بسبب جائحة كورونا.







