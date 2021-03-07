قبل مقابلة هاري وميجان .. ملكة بريطانيا تطالب دول الكومنولث باستمرار وحدتها

احتفلت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ، اليوم الأحد ، بوحدة الكومنولث، قبل ساعات فقط من مقابلة أمريكية مع حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان، قد تعمق الانقسامات في العائلة المالكة، وفقا لـ رويترز.
وفي خطاب بمناسبة يوم الكومنولث، المكرس للبلدان التي تنتمي بشكل رئيسي للإمبراطورية البريطانية السابقة التي تحافظ على روابط مع بريطانيا، رحبت الملكة بـ "التقدير الأعمق للدعم المتبادل الذي نتمتع به من التواصل مع الآخرين" خلال جائحة فيروس كورونا.
وفي خطاب بمناسبة يوم الكومنولث، المكرس للبلدان التي تنتمي بشكل رئيسي للإمبراطورية البريطانية السابقة التي تحافظ على روابط مع بريطانيا، رحبت الملكة بـ "التقدير الأعمق للدعم المتبادل الذي نتمتع به من التواصل مع الآخرين" خلال جائحة فيروس كورونا.
وقالت الملكة في رسالة متلفزة: "لقد واصلنا جميعًا تقدير الدعم واتساع الخبرات والمعرفة التي يجلبها العمل معًا، وآمل أن نحافظ على هذا الإحساس المتجدد بالتقارب والمجتمع".
ولما يقرب من 50 عامًا، حضرت العائلة المالكة خدمة سنوية ليوم الكومنولث في كنيسة وستمنستر بلندن في مارس، ولكن تم إلغاؤها العام الجاري بسبب جائحة كورونا.
الأمير تشارلز، مع أفراد العائلة المالكة الآخرين بما في ذلك ابنه الأكبر ووريثه، الأمير وليام، بث أيضًا تقديرًا للشجاعة التي أظهرها الناس في جميع أنحاء الكومنولث ردًا على الوباء.
وتم بث الرسائل قبل ساعات من بث قناة CBS لمقابلة دوق ودوقة ساسكس التي طال انتظارها، وهي أول مقابلة متعمقة بينهما منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة.