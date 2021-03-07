لم نرصد أي مشكلات تنظيمية أو صحية.. آثار القاهرة: الانتهاء من تصحيح أوراق الطلاب بعد امتحان كل مادة





وأوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة، أن جميع الامتحانات موضوعة بنظام "البابل شيت" ويتم الانتهاء من تصحيحها عقب نهاية الامتحان بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقتين الثانية والرابعة.





وأـكد الدكتور أحمد رجب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وعمل التعقيمات اللازمة لقاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات وقياس الحرارة بالكواشف الحرارية قبل الدخول لمقر الكلية.









وأشار عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة إلى أنه لا يتم السماح بدخول أي طالب دون ارتداء الكمامة، كما يتم الدخول من بوابات التعقيم الاليكتروني ، منوها إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، أو تلقي أي شكاوى من الطلاب .