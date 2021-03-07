كمامة يتغير لونها إذا ارتداها مصاب كورونا.. تفاصيل

كشفت نهي عصام حسن صاحبة مشروع تخرج في جامعة حلوان وهو عبارة عن كمامة يتغير لونها إذا ارتداها مصاب بكرونا .





قالت نهي عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، فكرة هذا المشروع بدأت معي وانا في المرحلة الثالثة من الجامعة وبعدها قمت بجمع معلومات عن الفكرة وبعدها قمت بالتقديم في أكاديمية البحث العلمي للحصول علي منحة دعم مشروعات التخرج .





نهي عاصم : فكرة المشروع عبارة عن قناع زكي يعمل علي حماية الأنسان من الإصابة بفيروس كورونا لأنها تقوم بتحذير المواطنين بأن الشخص الذى يرتديها مصاب بفيروس كورونا بسبب تغير لونها ولا يجب التعامل معه بالتالي هذا يساعد علي تقليل عدد الإصابات بالفيروس مؤكدة أن المشروع حتي الأن بحث نظري متواجد في الأكاديمية . وأوضحتالأنسانالإصابةلأنهاالمواطنينمعهالإصاباتأنالأنالأكاديمية



