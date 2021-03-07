نحترم القرارات الأمنية.. الإسماعيلي يعلق على نقل مباراته أمام الأهلي من الإسكندرية إلى برج العرب

قال الإعلامي علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي ان اتحاد الكرة أخطرهم اليوم بتغيير ملعب مباراته مع الاهلي من استاد الاسكندرية الى استاد برج العرب.









وطالب الإسماعيلي قبل اجراء قرعة الدوري بلعب مباراته مع الاهلي باستاد الإسماعيلي، علي ان يلعب الاهلي مباراته بملعبه بالقاهرة

ولكن اتحاد الكرة رفض بناء علي التعليمات الامنية ليتم تحديد المباراه باستاد برج العرب.









وأكد أن نادي الإسماعيلي طالب منذ فترة بنقل المباراة لملعب المكس في ظل قدرة الأمن المصري علي تأمين المباراة باستاد المكس ولكن لم يرد اتحاد الكرة علي طلب الإسماعيلي بالرفض او الموافقة .









وأوضح أن اتحاد الكرة ارسل جدول مجموعة من المباريات ومنها لقاء الأ هلي باستاد الاسكندرية.









وأضاف ان النادي أتم كافة الترتيبات المتعلقه بأداء المباراة بوصفها مباراة الإسماعيلي ومن ضمن الترتيبات الحجز في فندق بالإسكندرية ثم قام اتحاد الكرة اليوم باخطار الإسماعيلي بأن ملعب المباراة هو برج العرب.









وتابع:" عندما أخطر اتحاد الكرة النادي بأن استاد الاسكندريه سيستضيف اللقاء معناه ان اتحاد الكره اخذ الموافقات الامنيه لانه هو من حدد واخطرنا بذلك وكنا نطالب بملعب المكس يأتي اليوم وينقل المباراه لبرج العرب بسبب تعليمات الأمن ولن نناقش كنادٍ هذه التعليمات لثقتنا الكامله في الأمن وتحديدا امن الاسكندريه.









وتساءل المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي بقوله :" هل اتحاد الكرة اخطرنا باستاد الاسكندريه قبل اخذه للموافقات الامنية؟.









وطالب مسئولو نادي الإسماعيلي بخوض المباراه باستاد الاسماعيليه ومواجهة الأهلي في لقاء العودة باستاد القاهرة أو خوض اللقاء كما تم تحديده من قبل اتحاد الكرة باستاد الاسكندرية علي أن يتم خوض لقاء العودة بالإسكندرية في أي ملعب يحدده النادي الاهلي.



