داعية: "أبو جهل" ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنسب الرسول

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن أبى طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بعد بعثته بعشر سنوات، وقبل هجرته بـ3 سنوات، معقبًا: "كان أبو طالب هو المتكفل بحماية الرسول، وكان الرسول يرجو له الإسلام من كتر حبه فيه".

ولفت "محمد علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن أبي جهل ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، معقبًا: "أبو جهل مش عمه، دا خال الصحابي خالد أبو الوليد، وأبو لهب هو اللي عم الرسول".