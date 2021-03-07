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توك شو

داعية: "أبو جهل" ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنسب الرسول

الأحد 07/مارس/2021 - 09:12 م
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن أبى طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بعد بعثته بعشر سنوات، وقبل هجرته بـ3 سنوات، معقبًا: "كان أبو طالب هو المتكفل بحماية الرسول، وكان الرسول يرجو له الإسلام من كتر حبه فيه".
 
ولفت "محمد علي"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إلى أن أبي جهل ليس له علاقة من قريب أو بعيد بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم، معقبًا: "أبو جهل مش عمه، دا خال الصحابي خالد أبو الوليد، وأبو لهب هو اللي عم الرسول".
 
وأضاف الداعية الإسلامي، أن أبو جهل قتل أول شهيدة في الإسلام وكانت تسمى بـ"سمية" من خلال طعنها في قٌبلها، معقبًا: "كان يدعى بـ أبا الحكم، فقام الرسول بإطلاق اسم أبو جهل عليه".
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