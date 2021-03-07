جونسون يعلق على إخلاء سبيل بريطانية إيرانية في طهران

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ببذل كل ما في وسعه للإفراج عن موظفة الإغاثة الإيرانية - البريطانية نازانين زاجاري راتكليف.





وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال جونسون: "أنا سعيد بنزع سوار المراقبة من كاحل زاجاري راتكليف، لكن استمرار احتجازها غير مقبول أبدا".





وأضاف: "ينبغي الإفراج عنها نهائيا حتى يتسنى لها العودة إلى أسرتها في المملكة المتحدة، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".





كان حجت كرماني، محامي زاجري راتكليف، أعلن في وقت سابق أنه تم الإفراج عن موكلته نهائيا، بعد خمس سنوات قضتها في السجن بإيران.





وقال: "أنهت موكلتي حكمها، تم فك القيد عن رجلها اليوم، لأنها كانت خارج المعتقل منذ عام.. كما تم تحديد موعد في المحكمة للاستماع إلى القضية الثانية لموكلتي في 13 مارس الجاري بتهمة ممارسة أنشطة دعائية ضد النظام".



