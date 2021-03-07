ليس فقط لإنقاذ الأمريكيين.. بايدن: مشروع قانون الإغاثة من كورونا يساعد أمريكا في التفوق على دول العالم

أقرَّ مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل خطة الإغاثة من كورونا في تصويت 50 - 49 حزبيًا في الغرفة العليا بالكونجرس.





عارض الجمهوريون مشروع القانون وأدانوا الديمقراطيين لتخليهم عن وعود بايدن بـ "الوحدة" وفكرة التفاوض على محتويات الخطة مع الحزب الجمهوري.





يبدو أن خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي في 6 مارس لم تكن تهدف فقط إلى مساعدة الأسر الأمريكية المتضررة من الوباء.





وخلال خطابه، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشروع القانون، زاعمًا أنه سيضع الأمة في وضع يمكنها من التفوق في المنافسة على بقية العالم' ، وتحديدًا الصين.





جادل الرئيس الديمقراطي بأن تأثير مشروع القانون الذي تم سنه تقريبًا كان مهمًا مثل مساعدة الشركات الأمريكية والعائلات في الأوقات الصعبة ، 'لأن بقية العالم يتحرك ، وخاصة الصين'.





وتأتي تصريحات الديموقراطي في الوقت الذي رسمت فيه إدارته الصين على أنها 'الاختبار الجيوسياسي' الرئيسي لأمريكا وألمحت إلى اتخاذ خطوات اقتصادية ضد الدولة الآسيوية ، إذا وجدت واشنطن ممارساتها التجارية غير مناسبة.





من جهتها ، صرحت بكين ، في وقت سابق في فبراير ، بأنها لا تسعى إلى احتلال مكانة أمريكا في العالم أو تحدي واشنطن بأي شكل من الأشكال. قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني ، يانغ جيتشي ، إن البلاد لا تخطط لتقسيم العالم إلى مجالات اهتمام مع الولايات المتحدة.





في خطابه ، شكر بايدن 'جميع أعضاء مجلس الشيوخ' على العمل الجاد من أجل 'التوصل إلى حل وسط' والتصويت لتمرير خطة إغاثة من كورونا





ومع ذلك، فإن تصويت مجلس الشيوخ في 6 مارس أظهر القليل من المؤشرات على التسوية المذكورة حيث تم تمرير مشروع القانون في تصويت يتماشى مع الخطوط الحزبية ، حيث صوت جميع الجمهوريين الحاضرين ضد مشروع القانون. تفاوض الطرفان في وقت سابق وتمرير جولة سابقة من الإغاثة من الوباء في ديسمبر ، عندما كان الحزب الجمهوري يهيمن على مجلس الشيوخ.





وندد أعضاء الكونجرس الجمهوريون مرارًا بمشروع القانون باعتباره 'خسارة' للشعب الأمريكي وليس 'انتصارًا' يدعي الديمقراطيون أنه عليه.





سعى الجمهوريون إلى تقليص التشريع البالغ 1.9 تريليون دولار بشكل كبير. ومع ذلك ، فشل الحزبان في إيجاد أرضية مشتركة في مجلسي الكونجرس ، حيث سارع الديمقراطيون إلى تمرير مشروع القانون قبل انتهاء استحقاقات البطالة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.