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أحمد موسى عن ذهاب بابا الفاتيكان إلى العراق: رسالة دعم وزيارة تاريخية

الأحد 07/مارس/2021 - 10:06 م
زيارة بابا الفاتيكان
زيارة بابا الفاتيكان للعراق
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة بابا الفاتيكان للعراق، قائلا "زيارة تاريخية".


وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "البابا متواجد في بغداد لمدة 3 أيام والالتزام بالكمامات قليل، لكنها زيارة تاريخية تمكن البابا من خلالها من لقاء كل القيادات العراقية".


وأردف: "زيارة قداسة البابا في غاية الأهمية وتمثل رسالة دعم للعراق، مردفا: "البابا أخذ لقاح كورونا والفريق المرافق له جميعهم أخذوا لقاح كورونا ويبلغ عددهم 75 مرافقا وهو ما جعلهم يقللون من الإجراءات الاحترازية.


وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيأخذ لقاح كورونا سينو فارم، قائلا: "أول ما ييجي دوري وآخده هقولكم ده مش عيب".
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