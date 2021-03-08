بدون بيض.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة

المكونات

1 كوب - زبادي

½ ملعقة صغيرة - صودا الخبز

1 ملعقة كبيرة - مسحوق قهوة

½ كوب - جوز

1 ملعقة صغيرة - بيكنج بودر

كوب - سكر

1 + كوب - دقيق قمح كامل

1/4 كوب - مسحوق كاكاو

½ كوب - زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة - خلاصة الفانيليا

كوب - حليب





الخطوات

* سخني الفرن على حرارة 190 درجة مئوية. بعد ذلك ، قومي بتبطين قالب الكيك بورق الزبدة.









* في نفس الوقت ، اخلطي الزبادي مع صودا الخبز واتركيه جانبًا لمدة 5 دقائق حتى ينضج. أيضا ، امزجي جميع المكونات الجافة في وعاء منفصل.









* نأخذ وعاء جديدا ونضيف الزيت والسكر الناعم. اخفقيها بسرعة متوسطة حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر الباهت. يضاف إلى ذلك مزيج الزبادي وصودا الخبز ويخفق جيدًا. في نفس الوعاء ، أضيفي الفانيليا مع الحليب الدافئ والقهوة.









* يُمزج جميع المكونات المبللة مع المكونات الجافة ويقلب المزيج بشكل صحيح. بمجرد أن تنضج ، اسكبي المزيج في قالب الكيك المبطن وأضيفي بعض الجوز للتزيين.







