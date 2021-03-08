بدون بيض.. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة اللذيذة

إذا كنتِ في حالة مزاجية لتجربة كيكة الشيكولاته، نقدم لكِ الوصفة المثالية لمحبي المعجنات والحلويات ، شارك Baker Shivesh Bhatia مؤخرًا هذه الكيكة الخالية من البيض.
المكونات
1 كوب - زبادي
½ ملعقة صغيرة - صودا الخبز
1 ملعقة كبيرة - مسحوق قهوة
½ كوب - جوز
1 ملعقة صغيرة - بيكنج بودر
كوب - سكر
1 + كوب - دقيق قمح كامل
1/4 كوب - مسحوق كاكاو
½ كوب - زيت نباتي
1 ملعقة صغيرة - خلاصة الفانيليا
كوب - حليب
الخطوات
* سخني الفرن على حرارة 190 درجة مئوية. بعد ذلك ، قومي بتبطين قالب الكيك بورق الزبدة.
* في نفس الوقت ، اخلطي الزبادي مع صودا الخبز واتركيه جانبًا لمدة 5 دقائق حتى ينضج. أيضا ، امزجي جميع المكونات الجافة في وعاء منفصل.
* نأخذ وعاء جديدا ونضيف الزيت والسكر الناعم. اخفقيها بسرعة متوسطة حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر الباهت. يضاف إلى ذلك مزيج الزبادي وصودا الخبز ويخفق جيدًا. في نفس الوعاء ، أضيفي الفانيليا مع الحليب الدافئ والقهوة.
* يُمزج جميع المكونات المبللة مع المكونات الجافة ويقلب المزيج بشكل صحيح. بمجرد أن تنضج ، اسكبي المزيج في قالب الكيك المبطن وأضيفي بعض الجوز للتزيين.
* اخبزيها من 30 إلى 35 دقيقة حتى يخرج السكين أو السيخ نظيفًا. اتركيه ليبرد وقدميه مع غاناش الشيكولاتة.