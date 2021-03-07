ماذا يحدث عند وضع قدمك في الخل؟

حمام القدم بالخل اسرع طريقة لمواجهة إهمال القدم لفترة طويلة حيث يمكنك ان تمنحي لنفسك بديكيرًا جيدًا في المنزل بالماء والخل.





تقليل إكزيما السباحين

الأكزيما هي عدوى فطرية شائعة تصيب القدم ، وتحدث بشكل رئيسي في النعل وبين أصابع القدم. على عكس ما يوحي به الاسم ، تنتقل العدوى ليس فقط من حمامات السباحة ، ولكن أيضًا من أماكن أخرى ، إذا كنت تتجول حافي القدمين. يمكن أن تؤدي هذه العدوى الفطرية إلى جفاف الجلد وتقشره وحكة أو حتى التهاب وبثور. بسبب تأثير الخل المضاد للفطريات ، يمكن لهذه المادة قوية الرائحة أن تساعد في علاج العدوى الفطرية. يمكن أن يؤدي الاستحمام المنتظم لقدميك بهذا المحلول المفيد إلى تقليل الأعراض والتحكم في العدوى.



