ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث عند وضع قدمك في الخل؟

الأحد 07/مارس/2021 - 10:44 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
حمام القدم بالخل اسرع طريقة لمواجهة إهمال القدم   لفترة طويلة حيث  يمكنك ان تمنحي لنفسك بديكيرًا جيدًا في المنزل بالماء والخل. 

تقليل إكزيما السباحين
الأكزيما هي عدوى فطرية شائعة تصيب القدم ، وتحدث بشكل رئيسي في النعل وبين أصابع القدم. على عكس ما يوحي به الاسم ، تنتقل العدوى ليس فقط من حمامات السباحة ، ولكن أيضًا من أماكن أخرى ، إذا كنت تتجول حافي القدمين. يمكن أن تؤدي هذه العدوى الفطرية إلى جفاف الجلد وتقشره وحكة أو حتى التهاب وبثور. بسبب تأثير الخل المضاد للفطريات ، يمكن لهذه المادة قوية الرائحة أن تساعد في علاج العدوى الفطرية. يمكن أن يؤدي الاستحمام المنتظم لقدميك بهذا المحلول المفيد إلى تقليل الأعراض والتحكم في العدوى.

وداعا رائحة القدم المتعرقة
عادة ما تنشأ الرائحة السيئة للقدم المتعرقة من مزيج من العرق والبكتيريا المتروكة على قدميك وفي حذائك. نظرًا لأنه يمكن استخدام الخل ضد كل من الفطريات والبكتيريا ، يمكنك استخدام هذا المحلول لإزالة الرائحة الكريهة. من خلال إعطاء قدميك حمامًا بالخل من حين لآخر ، لن تضطر إلى سد أنفك بسرعة عند خلع حذائك. اشطف قدميك جيدًا بعد ذلك ، حيث لا يحب الجميع رائحة الخل.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأدوية والأعشاب وحيل سهلة.. علاج تعرق اليدين والقدمين

علاج قشرة الشعر بدون أدوية وبوصفات منزلية

6 نصائح للتخلص من تورم القدمين

طريقة علاج منزلى للطفح الجلدي من مطبخك .. جربيها بنفسك

انتبهي.. أبرز الطرق المنزلية لعلاج فطريات أظافر القدم

كيفية إزالة الرائحة الكريهة من الملابس

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. الله على الحاجات الحلوة دي بقى.. من هي كارلا مسعود؟

بعد إعلان أسماء المحترفين.. سر استبعاد عمرو وردة ونجم أستون فيلا من قائمة منتخب مصر

حاوي الزمالك يؤدي تدريبات تأهيلية بفرمان من باتشيكو

2.4 مليار جنيه.. براءة رجل الأعمال ياسين عجلان وآخرين من الاستيلاء على المال العام

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال هذه الأيام.. فيديو

أمريكا تحذر رعايها في السعودية من هجمات صاروخية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات تجميل.. أجمل إطلالات سوسن بدر تبرز ملامحها الجريئة

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجرأ إطلالات غادة عادل تبرز أنوثتها

الملكة إليزابيث في ورطة.. الأمير هاري يفتح النار على العائلة الملكية | شاهد