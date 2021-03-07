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أخبار البلد

وزير السياحة يشهد وضع أول قطع من كنوز توت عنخ آمون في فتارين المتحف المصري الكبير

الأحد 07/مارس/2021 - 10:46 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية اليوم فى المتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات الأعمال به، برفقة اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف.

وشهد الوزير قيام الأثاريين والمرممين بوضع أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها  وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتفقد الوزير التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجي به والذي تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه في هذا المكان.

وتفقد الدرج العظيم والدرج الجانبي حيث تفقد أعمال تثبيت تماثيل الملك سونسرت الأول في مكان عرضها النهائي .

ووجه العناني خلال الجولة الشكر لكافة العاملين والأثاريين والمرممين على الجهد المبذول، مشيراَ إلى التعاون المستمر بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف من أجل تحقيق هذا الإنجاز، ومشيدًا بروح الفريق والجهد المبذول في عملية نقل القطع الأثرية وترميمها ووضعها في فتارين العرض.

- معلومات عن التمثال الثاني للملك رمسيس الثاني الموجود بالمتحف المصري الكبير: 

يبلغ ارتفاع هذا التمثال حوالي 8 متر ووزنه حوالي 30 طنًا، وقد كان مقسمًا إلى 5 قطع منذ أن تم اكتشافه من مئات السنين.

ويمثل هذا التمثال الملك رمسيس الثاني واقفًا مقدمًا قدمه اليسرى عن اليمنى، ويمسك في يدية بعض اللفائف ويرتدي النقبة الملكية القصيرة ذات الطيات والثنيات، ويرتدي التمثال حزام حول خصره مُزين بزخارف ويحمل اسم الملك وخلف التمثال دعامة خلفية منقوش عليها مجموعة من النصوص الهيروغليفية.
وزير السياحة يشهد وضع أول قطع من كنوز توت عنخ آمون في فتارين المتحف المصري الكبير
وزير السياحة يشهد وضع أول قطع من كنوز توت عنخ آمون في فتارين المتحف المصري الكبير
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