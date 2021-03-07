الأسرة المالكة في بريطانيا تستعد بحماس لسماع اعترافات هاري وميجان مع أوبرا وينفري

استعدت العائلة المالكة في بريطانيا اليوم الأحد لمزيد من المعلومات من أقوال الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميجان، حيث وصلت ردودهم على الادعاءات عبر الأطلسي بعد أن بلغت تلك الامزاعم ذروتها وردوا عليها في مقابلة تلفزيونية مع أوبرا وينفري.





الدردشة التي استمرت ساعتين مع ملكة برنامج الدردشة الأمريكية اوبرا وينفري هي أكبر مقابلة ملكية منذ أن حكت الأميرة ديانا والدة هاري تفاصيل زواجها المنهار من والده الأمير تشارلز في عام 1995.





اعتراف ديانا بالشؤون الحياتية لكلا الجانبين، وحياتها في الأسرة الأكثر شهرة في العالم، شاهده أكثر من 22 مليون شخص في بريطانيا - وهو رقم قياسي.





لكن هذا يمكن أن يتفوق عليه كلام هاري وميجان مع وينفري، التي قيل إنها باعتها لمحطة CBS الأمريكية مقابل 7-9 ملايين دولار (من 5.1 مليون إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني ، من 5.9 إلى 7.6 مليون يورو).





وتحتفظ وينفري أيضًا بالحقوق الدولية، والتي ستغذي شهية الاهتمام بالملكية البريطانية منذ قرون - ومشاكلها - في جميع أنحاء العالم.





ونقلت صحيفة صنداي تايمز عن أحد المساعدين الملكيين قوله لصحيفة صنداي تايمز اشتكت ميجان من قيود الحياة الملكية في قصرها في كاليفورنيا.





وسينضم المشاهدون ليروا ما إذا كانت هي وهاري لديهما حسابات لتسويتها مع قصر باكنجهام منذ مغادرتهما خط المواجهة الملكي - وإذا كان الأمر كذلك ، فإلى أي مدى سيصلان؟





وسيتم إيلاء اهتمام وثيق لأي اقتراح من قبل ميجان، وهي مختلطة العرق، أن العنصرية لعبت دورًا في قرارهم الصادم بالانتقال إلى أمريكا الشمالية.





وقد صورت الممثلة التلفزيونية السابقة، 39 عاما، في بعض الصحف البريطانية على أنها عنيدة ومحتسبة ومفسدة، وأن الزوجين متهوران وأنانيان لتخليهما عن الحياة الملكية.





لكن في دفاعها، رأى أنصار ميجان، لا سيما في الولايات المتحدة، تلميحات من العنصرية، زاعمين أن النظام الملكي لا يمكنه التعامل مع "امرأة سوداء قوية".





وفي أحد المقتطفات، اتهمت ميجان، الحامل بالطفل الثاني للزوجين، أفراد العائلة المالكة بتدبير حملة تشهير محسوبة و "إدامة الأكاذيب" عنهم.