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أخبار العالم

البنك المركزي السعودي يمدد "تأجيل الدفعات" 3 أشهر و"التمويل المضمون" لمدة عام

الأحد 07/مارس/2021 - 11:27 م
المركزي السعودي يمدد
المركزي السعودي يمدد "تأجيل الدفعات" 3 أشهر
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قسم الخارجي
أعلن البنك المركزي السعودي، الأحد، تمديد برنامجَي "تأجيل الدفعات" 3 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو المقبل، مع تمديد "التمويل المضمون" عامًا إضافيًا.

وذكر البنك في بيان أنه مدد برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية الربع الثاني بتاريخ 30 يونيو  المقبل، وذلك استمرارًا في تمكين القطاع المالي للقيام بدوره في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي، والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى تمديد مدة برنامج التمويل المضمون عامًا إضافيًا حتى 14 مارس 2022، بهدف تعزيز إسهامات البنك المركزي في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت جائحة فيروس كورونا. والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها، مبينًا أنه يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال البنوك وشركات التمويل المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وتأتي الخطوة انطلاقا من دور البنك السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه ودعم النمو الاقتصادي، وضمن جهود الدولة المتواصلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتدابير المتخذة لتخفيف آثارها المالية والاقتصادية على مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

يشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020، بلغ نحو 99 ألف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 124 مليار ريال، بينما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 5 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 8 مليارات ريال.
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