لطلاب زراعة عين شمس .. أماكن اللجان بامتحانات الفصل الدراسي الأول

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، انه منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول وحتي الان لم يتم الاشتباه في إصابة اي طالب بفيروس كورونا، مؤكدا ان الكلية تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك للحد من انتشار العدوي بين الطلاب هيئة التدريس والعاملين.









وأكد "جلال" خلال تصريحات لـ "صدي البلد" أن هناك يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، وإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات، منوها إلى انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.





وأضاف عميد كلية زراعة أن الكلية سوف تتخذ الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات.