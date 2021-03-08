الإفتاء: 5 أيام ونستطلع هلال شهر شعبان

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن عن موعد استطلاع شهر شعبان لعام 1442هـ.
وقالت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : "خمسة أيام ونستطلع هلال شهر شعبان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان".
وقالت الدار إن استطلاع أهلة الشهور القمرية كلها عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، ، حيث تمتلك الدار 7 مراصد موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لرصد الهلال، وذلك في مناطق مدينة 6 أكتوبر وسيوة بمرسى مطروح، وقنا وتوشكى بأسوان، وسوهاج والوادي الجديد، ومرصد حلوان والقطامية بالقاهرة.
وأضافت أن لجان دار الإفتاء تسير عند استطلاعها للأهلة وَفق خطة من أرشد الخطط في هذا الأمر، حيث تستعين بالرؤية البصرية سواءً كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة التي تعتمد على استخدام المراصد والآلات بالإضافة إلى الحساب القطعي.
وتابعت: إن هذه المراصد مزودة بأحدث الأجهزة العلمية وخرائط تحدد اتجاه زاوية الهلال، فضلًا عن وجودها في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، لتتوفر فيها شروط الجفاف وعدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
أما فلكيا ، فأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية عشرة و21 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبـــت 29 من رجـــب 1442هـ الموافق 13/3/2021م «يوم الرؤية».