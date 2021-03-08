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توك شو

بناكل فسيخ.. خالد الصاوي: كورونا دي هنخلص عليها وإحنا أشرس كائنات

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:59 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد الصاوي: "بعد انتهاء أزمة كورونا، سيقوم بتذكر أيام كورونا، معقبا: "كورونا دي هنخلص عليها وإحنا اشرس كائنات وهنخلص عليها وهي قرصة ودن بس".

واسترسل خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي": "إحنا شعب بياكل فسيخ ومبيفرقش معاه حاجة".

أما بشرى، قالت :"بعد أزمة كورونا أنا هسافر..لأن كورونا قفلت علينا..بس أنا حبيت قاعدة البيت واتعرفت على أولادي أكثر في فترة كورونا".
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