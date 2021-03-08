بناكل فسيخ.. خالد الصاوي: كورونا دي هنخلص عليها وإحنا أشرس كائنات

قال خالد الصاوي: "بعد انتهاء أزمة كورونا، سيقوم بتذكر أيام كورونا، معقبا: "كورونا دي هنخلص عليها وإحنا اشرس كائنات وهنخلص عليها وهي قرصة ودن بس".



واسترسل خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي": "إحنا شعب بياكل فسيخ ومبيفرقش معاه حاجة".



أما بشرى، قالت :"بعد أزمة كورونا أنا هسافر..لأن كورونا قفلت علينا..بس أنا حبيت قاعدة البيت واتعرفت على أولادي أكثر في فترة كورونا".