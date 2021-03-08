عيون تراقبه .. رعب بعد عثور مستأجر على غرفة سرية خلف التكييف.. صور





لكن مسافر عبر أحد تطبيقات الاستضافة شعر بالرعب عندما اكتشف غرفة سرية مخبأة خلف فتحة تهوية، في المنزل المستضيف.





شارك أحد مستخدمي تطبيق TikTok ويدعى Keezybadass لقطات فيديو للحظة الصادمة التي اكتشف فيها غرفة سرية داخل غرفته بمنزل حل كضيف عليه في أحد الدول.





يقول بأنه انتقل إلى المكان وقد ظن أصحابه أن الضيف القادم أنثى، ويبدو أنهم كانوا مستعدين لأذيتها، لكنهم تفاجأوا بأنه رجل مما أثار صدمتهم.





يقول: "كنت نائمًا في منتصف الليل، ظللت أسمع ضوضاء هنا وهناك، وشعرت أن هناك عيون تراقبني.





"ثم بحثت كثيرًا ووجدت هذا في صباح اليوم التالي، إنها غرفة أخرى كاملة مخفية".





في المقطع، يصور نفسه وهو يسير من السرير إلى فتحة التهوية الصغيرة الموجودة في الجزء السفلي من الجدار داخل غرفة النوم.





ثم يصور ما هو مخفي ورائها، والصادم أنه عثر على غرفة كاملة كبيرة بما يكفي لاستيعاب شخص ما بداخلها.





أثار مقطع الفيديو رعب المستخدمين، حيث حقق أكثر من 1.6 مليون مشاهدة وآلاف التعليقات من المشاهدين المذعورين.

انتشرت منذ فترة طويلة، تطبيقات الاستضافة، والتي تمكن المسافرين من إيجاد منزل لاستضافتهم عند السفر إلى أي دولة، مما يوفر عليهم نفقات الفنادق والإقامة الباهظة، وكذلك يتيح لهم التعايش مع ثقافة أهل البلد.