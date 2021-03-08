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أخبار العالم

صحيفة هندية تكشف الدولة المسئولة عن هجوم السفارة الإسرائيلية

الإثنين 08/مارس/2021 - 05:20 ص
الهجوم على السفارة
الهجوم على السفارة الإسرائيلية بالهند
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قسم الخارجي
كشفت صحيفة هندوستان تايمز الهندية، عن نتائج التحقيق في انفجار الذي وقع بالقرب من سفارة إسرائيل في نيودلهي منذ شهر تقريبا. 

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني هو الذي يقف جراء الهجوم الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية في نيودلهي. 

وقالت الصحيفة إن إيران حاولت عبر هذا الهجوم، التمويه عبر ترك بعض العلامات التي تشير إلى تنظيم داعش في موقع الحادث، لإزالة الاتهامات عنها. 

وأضافت أن القنبلة التي تم استخدامها في الهجوم لم تكن قوية خوفا من إيران في إحراج الحكومية الهندية. 

واشار محققون إلى الصحيفة الهندية إلى أن الرسالة الإيرانية جراء هذا الهجوم واضحة، والتهديد الذي تمثله طهران حقيقي. 
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