غرفة أبوظبي تبحث العلاقات التجارية مع إسرائيل

بحثت غرفة أبوظبي، الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات التجارية مع إسرائيل، في ظل ما يمتلكانه من إمكانيات اقتصادية متميزة على المستوى الإقليمي.





وبحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، خلال لقائه في مقر الغرفة، إيتان نائيه القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى الدولة سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين في ظل ما يمتلكانه من إمكانيات اقتصادية متميزة على المستوى الإقليمي.





وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تطرقت مباحثات تطوير العلاقات التجارية إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والرائدة ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية وحلول المصادر المائية، والطاقة المتجددة وقطاع الصحة والأبحاث الطبية وغيرها من المشاريع الواعدة.





وحضر اللقاء إبراهيم المحمود نائب رئيس غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبا مدير عام الغرفة.





ورحب الرميثي بزيارة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لمقر غرفة أبوظبي، واهتمامه بالتعرف على الدور الريادي الذي تقوم به في دعم القطاع الخاص وتعزيز فعالية مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.





وأشار إلى أن غرفة أبوظبي هي صوت القطاع الخاص وشريك استراتيجي لدوره المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مبديا استعداد غرفة أبوظبي لتكون أساسا قويا لتنظيم علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وإسرائيل، وبما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة.





كما تم خلال اللقاء التعريف بأهم الخدمات التي تضطلع غرفة أبوظبي بتقديمها في مسيرة تطوير المشهد الاقتصادي لأبوظبي، وجهودها الداعمة لرؤية أبوظبي 2030، والتي تدعم إرساء دعائم اقتصاد المعرفة ورفد سوق أبوظبي بقطاعات وأنشطة تجارية ذات قيمة مضافة تعزز تنافسية مجتمع الأعمال ونموه وريادته.





وأشاد إيتان نائيه بالدور الريادي لغرفة أبوظبي في دعم القطاع الخاص وتشجيع مجتمع الأعمال للمضي قدما نحو إقامة روابط تجارية أوسع والتطلع لآفاق استثمارية جديدة في مجالات حيوية ومهمة.



