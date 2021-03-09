ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غرفة أبوظبي تبحث العلاقات التجارية مع إسرائيل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
بحثت غرفة أبوظبي، الثلاثاء، سبل تطوير العلاقات التجارية مع إسرائيل، في ظل ما يمتلكانه من إمكانيات اقتصادية متميزة على المستوى الإقليمي.

وبحث محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، خلال لقائه في مقر الغرفة، إيتان نائيه القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى الدولة سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين في ظل ما يمتلكانه من إمكانيات اقتصادية متميزة على المستوى الإقليمي.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، تطرقت مباحثات تطوير العلاقات التجارية إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والرائدة ومنها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الزراعية وحلول المصادر المائية، والطاقة المتجددة وقطاع الصحة والأبحاث الطبية وغيرها من المشاريع الواعدة.

وحضر اللقاء إبراهيم المحمود نائب رئيس غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي وهلال محمد الهاملي نائبا مدير عام الغرفة.

ورحب الرميثي بزيارة القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لمقر غرفة أبوظبي، واهتمامه بالتعرف على الدور الريادي الذي تقوم به في دعم القطاع الخاص وتعزيز فعالية مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن غرفة أبوظبي هي صوت القطاع الخاص وشريك استراتيجي لدوره المؤثر في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مبديا استعداد غرفة أبوظبي لتكون أساسا قويا لتنظيم علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي وإسرائيل، وبما يحقق الأهداف المرجوة والمصالح المشتركة.

كما تم خلال اللقاء التعريف بأهم الخدمات التي تضطلع غرفة أبوظبي بتقديمها في مسيرة تطوير المشهد الاقتصادي لأبوظبي، وجهودها الداعمة لرؤية أبوظبي 2030، والتي تدعم إرساء دعائم اقتصاد المعرفة ورفد سوق أبوظبي بقطاعات وأنشطة تجارية ذات قيمة مضافة تعزز تنافسية مجتمع الأعمال ونموه وريادته.

وأشاد إيتان نائيه بالدور الريادي لغرفة أبوظبي في دعم القطاع الخاص وتشجيع مجتمع الأعمال للمضي قدما نحو إقامة روابط تجارية أوسع والتطلع لآفاق استثمارية جديدة في مجالات حيوية ومهمة.

وأكد أهمية أن يتم العمل المشترك بين غرفة أبوظبي والفعاليات الاقتصادية في إسرائيل لتوطيد العلاقات الاستثمارية وتطويرها، والقيام بتشكيل وفود تجارية للتعرف على مناخات الاستثمار لدى الجانبين، وتنسيق العمل لتنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال والمستثمرين للدخول إلى الأسواق في أبوظبي وإسرائيل والانفتاح على القطاعات التجارية المستدامة والتي تعتمد على المعرفة والابتكار والحلول الرقمية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات.. موانئ أبوظبي.. إنجازات لافتة تعزز ريادتها العالمية خلال 2020

إسرائيل تعتزم تعيين ممثل لها بالإمارات

إسرائيل تفتتح سفارة لها في الإمارات

بيان عاجل لـ الإمارات بشأن افتتاح سفارتها في إسرائيل

أول تغريدة للقائم بأعمال سفارة إسرائيل في الإمارات

اقتصاد الإمارات.. غرفة دبي تبحث فرص التعاون المشترك مع إسرائيل في قطاعات النقل البحري والعمليات اللوجستية والتكنولوجيا

ترشيحاتنا

الزمالك يفاوض مدربين عالميين لتولي القيادة الفنية خلفا لـ باتشيكو

أخبار الرياضة.. حقيقة تولي كارتيرون تدريب الزمالك.. لوف يرحل عن المنتخب الألماني

وزير التعليم : الدولة لن تسمح بالغش في امتحانات الثانوية العامة 2021

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي

إيران تحارب كورونا بـ البركة.. طهران تعلن إنتاج لقاح نسبة نجاحه 100%

هل كشف الله الستر عن العاصى لتطهيره من الذنوب أم العقاب؟.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار ‎بريليانس v6 2021 في مصر .. صور

بالأسعار .. مقارنة بين فيات تيبو و MG 5 موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور