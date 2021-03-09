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مرأة

تعرف على أعراض السل المبكر والنشط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:06 م
اعراض السل
اعراض السل
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نهى هجرس
يعتبر السل مرضًا معديًا تسببه المتفطرة السلية، وهو يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، ليسبب مرض السل الرئوي، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا مما يؤدي إلى الإصابة بالسل خارج الرئة، وينتشر السل بسهولة في الأماكن المزدحمة وفي ظروف سوء التغذية والفقر.

ووفقا لما قدمه موقع medicalnewstoday نستعرض معكم ابرز اعراض السل

أعراض السل المبكر
لن تظهر أي أعراض على الشخص المصاب بالسل الكامن أو غير النشط، ربما لا تزال مصابًا بعدوى السل ، لكن البكتيريا الموجودة في جسمك لا تسبب ضررًا بعد.

تشمل أعراض السل النشط ما يلي:
سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع
فقدان الشهية وفقدان الوزن بشكل غير مقصود
حمى
قشعريرة
تعرق ليلي

قد تواجه أعراضًا أخرى تتعلق بوظيفة عضو أو نظام معين متأثر، السعال المصحوب بالدم أو المخاط (البلغم) هو علامة على مرض السل في الرئتين، قد يعني ألم العظام أن البكتيريا قد غزت عظامك.

يمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضًا مع أمراض أخرى ، لذلك من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية والسماح له بمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض السل، إذا كنت تعتقد أنك تعرضت لمرض السل ، فعليك إجراء اختبار السل.
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