تعرف على أعراض السل المبكر والنشط

يعتبر

مرضًا معديًا تسببه المتفطرة السلية، وهو يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين ، ليسبب مرض

الرئوي، ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تتأثر أجزاء أخرى من الجسم أيضًا مما يؤدي إلى الإصابة بالسل خارج الرئة، وينتشر السل بسهولة في الأماكن المزدحمة وفي ظروف سوء التغذية والفقر.