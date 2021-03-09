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اقتصاد

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه بجلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:07 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
تراجعت أسهم مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع، حيث انخفض المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 1.07 % وحقق المؤشر 11337 نقطة، كما تراجع مؤشر ايجي اكس 100 بنسبة 0.5 % وحقق المؤشر 3231 نقطة، إلى جانب انخفاض مؤشر ايجي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.38 % وحقق المؤشر 2219 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان خلال جلسة اليوم بمنتصف الأسبوع بنسبة 0.72 % وحقق المؤشر 2261 نقطة وأيضا تراجع مؤشر ايجي اكس 30 متساوي الاوزان بنسبة 1.26 % وحقق المؤشر 13835 نقطة.

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وسجل المصريون صافي مشتريات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه فيما سجل العرب مبيعات بقيمة 22.1 مليون جنيه فيما حقق الأجانب صافي مبيعات بلع 1.9 مليار جنيه، وحقق راس المال السوقي 691.3 مليار جنيه ليحقق خسائر بنحو 5.5 مليار جنيه.

وقد ارتفعت أسهم 56 شركة بعدد عمليات 40.7 الف، بينما انخفضت أسهم 97 شركة بعدد عمليات 21.9 عملية بينما لم تتغير أسعار 30 شركة بعدد عمليات 1588 عملية.
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