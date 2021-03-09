ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تدريبات بدنية شاقة لـ فريق الزمالك.. اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:38 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بتقسيم الوحدة التدريبة إلى أجزاء.

وخاض اللاعبون في البداية فقرة إطالات واحماء لبضع دقائق، وبعدها أدى الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة، ثم أعقبها وحدة تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم.

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريبات بدنية مكثفة للاعبى الزمالك استعدادا للجونة

تدريبات تأهيلية لـ أحداد وسيف وسكر على هامش مران الزمالك

تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة المقاصة

مران الزمالك.. تدريبات بدنية قوية للاعبين تحت إشراف بيدرو

استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.. تدريبات فنية وبدنية للاعبي الزمالك

أنت مدين له ... عبد الله جمعة يوجه رسالة لـ متابعيه | شاهد

ترشيحاتنا

بعد هروبه بإحدى الشقق.. القبض على المتهم في واقعة بـ «طفلة المعادي»

وزير التعليم: مفيش امتحانات يوم 25 أبريل احتراما لـ أعياد الأقباط

أوقف القطار فجأة.. مكافأة وشهادة تقدير لسائق سكة حديد أنقذ سيدة حاولت الانتحار

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التحرش بطفلة المعادي

هاني رسلان عن رفض إثيوبيا الوساطة الدولية: ينذر بتفاقم الأوضاع بمنطقة حوض النيل

فيديو جراف.. متزوج ولديه طفلان.. كاميرا مراقبة وسيدة وراء ضبط صاحب واقعة طفلة المعادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 5 علامات تشير للإصابة بالانزلاق الغضروفي في الورك.. يسرا تتألق في أحدث ظهور

قائمة بأفضل 5 "سكوتر" تناسب المرأة في مصر| صور

شركة صينية تطرح شقة دوبلكس متحركة بسعر 185 ألف جنيه للمتر.. صور