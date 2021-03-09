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توك شو

اللقطات الأولى بعد القبض على «متحرش المعادي».. شاهد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:38 م
متحرش المعادي
متحرش المعادي
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قسم التوك شو
عرضت قناة «أكسترا نيوز» اللقطات الأولى بعد القبض على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي بعد هروبه ومحاولة التخفي بإحدى الشقق.

وأعلنت أجهزة الأمن القبض على المتهم  داخل عقار بالمعادي بعد هروبه.

وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المتهم أثناء استدراجه للطفلة المجني عليها  داخل مدخل العقار للتحرش بها.

وظهر في الفيديو تشاجر صاحبة كاميرا المراقبة مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يده ، وبعدها فر هاربا، وتم تحرير محضر عن الواقعة وتم التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.

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