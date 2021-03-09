اللقطات الأولى بعد القبض على «متحرش المعادي».. شاهد

عرضت قناة «أكسترا نيوز» اللقطات الأولى بعد القبض على المتهم في واقعة التحرش بطفلة المعادي بعد هروبه ومحاولة التخفي بإحدى الشقق.





وأعلنت أجهزة الأمن القبض على المتهم داخل عقار بالمعادي بعد هروبه.





وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المتهم أثناء استدراجه للطفلة المجني عليها داخل مدخل العقار للتحرش بها.





وظهر في الفيديو تشاجر صاحبة كاميرا المراقبة مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يده ، وبعدها فر هاربا، وتم تحرير محضر عن الواقعة وتم التحقيق.



