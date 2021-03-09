بعد ساعات من نشر الفيديو عبر الفيس بوك.. ضبط الشاب المتحرش بطفلة المعادي

بعد ساعات من تداول فيديو تحرش أحد الأشخاص بفتاة عبر الفيس بوك ، نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في القبض على الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو متداول أثناء تحرشه بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية حى المعادي.





وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه إلا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول ، فيما نجحت القوات من القبض عليه بعد تحديد الاماكن التي يتردد عليها ، وجار تسليمه للنيابة العامة للتحقيق ومواجهته بكاميرات المراقبة واقوال الطفلة وشهود العيان .



