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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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آية الجارحي
عاودت  أسعار الذهب في مصر ،  الارتفاع خلال  تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9-3-2021؛ على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة، بعد موجهة قوية من التراجعات.

وصل سعر الذهب عيار 21 الأعلي تداولًا نحو 755 جنيهًا للجرام الواحد مسجلا ارتفاعا بحو 4 جنيهات في الجرام الواحد.


وسجل عيار 24 الأعلي فئة في أعيرة الذهب نحو 863 جنيها مقارنة  858 جنيها خلال تعاملات امس .

ووصل سعر  عيار 18 العيار الوسطي بين الذهب نحو 647 جنيها مقابل  644 جنيها بالامس مسجلا ارتفاعا بنحو 3 جنيهات .

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 503 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
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