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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء الماليزي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:37 م
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال
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محمود نوفل
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين.


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.


وكان  ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل بالأمس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة السعودية الرياض.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان في مقدمة مستقبلي الملك عبد الله الثاني لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي.


كما كان في الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.


ووصل رفقة ملك الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

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