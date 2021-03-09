عبر الفيديو كونفرانس.. بدء جلسات المؤتمر العربي رقم 34 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات العربية

واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال يُسعدني وأنا أرحب بكم في بداية هذا اللقاء أن أعرب عن تقديرنا البالغ للرعاية الكريمة التي تحيط بها تونس العزيزة مجلسنا الموقر وأمانته العامة، فلها منا كل الشكر والعرفان.

ويشرّفني أن أتقدم إلى وزراء الداخلية العرب بكل التقدير والامتنان للدعم الكبير الذي يوفرونه لأمانتهم العامة، وسعيهم الدؤوب لتعزيز التعاون الأمني العربي.





نجتمع اليوم في ظل ظروف خاصة يفرضها علينا وباء فيروس كورونا المستجد الذي يُرتب على عاتق الأجهزة الأمنية مسؤوليات جديدة متعددة. ولا شك أن أجهزتكم الموقرة ليست في معزل عن تحديات هذه الجائحة لأن القيام برسالتكم النبيلة في ظل هذه الظروف يجعلها عرضة للتهديدات الصحية الناجمة عنها. فكما كان مجتمع مستهلكي المخدرات عرضة أكثر من غيره للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، فإن هذا المجتمع ـ بالممارسات السائدة فيه ـ عرضة لانتشار فيروس كورونا وهو ما ينعكس على أجهزتكم بسبب تعاملها اليومي مع المتعاطين.





ولا شك أنه سيكون من المفيد أن يُضاف موضوع تداعيات جائحة كوفيد 19 إلى جدول أعمال الاجتماع المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية الذي كان من المزمع عقده بالتزامن مع مؤتمركم هذا، ولكن تم ـ بالتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ـ إرجاؤه لحين توفر الظروف المناسبة لعقده حضوريا، مما يُمكِّن من إغناء المناقشات، نظرا للمواضيع المتعددة التي تشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين.





ويأتي هذا الاجتماع المشترك في سياق التعاون الضروري بين أجهزتكم وأجهزة أخرى متعددة الذي يمليه تشعب ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعدد أبعادها وملامستها لمجالات مختلفة علمية واقتصادية وصحية وأمنية، وهو التعاون الذي دشنتموه عام 2006م، باجتماعكم المشترك مع أجهزة الجمارك في الدول العربية.





يناقش مؤتمركم هذا موضوعات هامة، تهدف كلها الى تطويق ظاهرة المخدرات والحد منها. وسيكون لتبادل التجارب وتقاسم الممارسات الفضلى نصيب الأسد من مداولاتكم اليوم، من خلال استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات، وتجاربها في مجال إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات، وخطط بعض الدول العربية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.





كما يستعرض مؤتمركم المستجدات الدولية في مجال المخدرات من حيث: مراكز الإنتاج وانماط الاستهلاك وأساليب التهريب وطرق المكافحة والتصدي ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2019-2020م). الذي سيكون مناسبة للاطلاع على مخرجات تلك اللقاءات، وتدارس سبل تعزيز الموقف العربي الموحد في المحافل الدولية والاقليمية المتعلقة بالمخدرات.





وختامًا يُسعدني أن أجدد الترحيب بكم، واثقا من أنكم ستناقشون المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمالكم بكل كفاءة وصولا إلى نتائج بنّاءة تُسهم في تطويق ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية في وطننا العربي العزيز.