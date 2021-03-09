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أخبار العالم

رئيس وزراء ليبيا: جميع الأطراف تريد الحصول على وزارة الدفاع

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد الدبيبة إن كل أطراف السياسة المتصارعة تريد أن تكون وزارة الدفاع من نصيبها.

وأضاف أن المرتزقة والقوات الأجنبية خنجر في ظهور الليبيين ولا بد من العمل لتحرير ليبيا من المرتزقة الذين ينتهكون سيادتها، وتنفيذ ذلك ليس بالأمر الهين، بحسب وسائل إعلام ليبية.

وأكد الدبيبة أنه "في خلال ساعة واحدة يمكنني أن أرد على النواب المشككين في بعض الوزراء وباستطاعتي تقديم حكومتي كاملة خلال ساعة من الآن".

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، عبد الحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته الوزارية غدا بشكل مكتمل لمنحها الثقة، وذلك عقب اجتماع لهما اليوم.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، قال صالح إنه بإمكان رئيس الوزراء تقديم تشكيلته الوزارية الكاملة في جلسة مجلس النواب غد.

وقال صالح إن نيل الثقة مرتبط باستكمال تشكيلة الحكومة وتسمية الحقائب السيادية الشاغرة.
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