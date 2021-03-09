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أخبار العالم

الأردن .. قرارات عاجلة بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:42 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
أصدر وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني  محمد أبو قديس قرارا  بتعليق الدوام الوجاهي لطلبة التوجيهي وطلبة الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال اعتبارا من الأربعاء، وحتى اشعار آخر.

نص القرار أيضا بحسب صحيفة الدستور الاردنية؛ تقرر استمرار دوام الهيئات التدريسية والادارية في المدارس بالحد الأدنى لتقديم الخدمات للطلبة.

وأشار القرار الي  أنه تقرر ايقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجماعي لجميع مؤسسات التعليم العالي ولجميع المساقات العملية والتطبيقية، بما فيها التخصصات الطبية وحتي الأول من أبريل.

كما تقرر أيضا ‏‎تعليق ‎الدوام الوجاهي، والعودة لـ التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافَّة، بما فيها رياض الأطفال اعتبارًا من صباح يوم غدٍ ‎الأربعاء 10 مارس 2021، و ‎حتى إشعار آخر. 



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