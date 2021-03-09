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سيارات

أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 06:31 م
أسعار فئات هيونداي
أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021
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صبري طلبه

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، سيارتها النترا HD موديل 2021 داخل السوق المصري عبر 5 فئات من التجهيزات، و تعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة داخل الشارع المصري، و التي تنتمي إلى فئة السيدان.

 

تحتوي النترا HD موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة  1600 سي سي، بقوة 121 حصان، و 156 نيوتن/ متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

 

و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر/ 100 كم، بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.3 ثانية.

 

و تضم السيارة تصميم انسيابي،  مصابيح أمامية حادة، إلى جانب مصابيح الضباب الدائرية و التي تقع على جانبي الصادم الأمامي، كما دعمت بـ مرايات جانبية كهربائية ذات شرائح ضوئية، و تكييف هواء، وقفل مركزي للاربع أبواب، وزجاج كهربائي.

 

و جاءت هيونداي النترا HD  بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم،  و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، كما تأتي بمساحة تخزينية سعة 402 لتر.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 :

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 240.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 247.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS  ALLOY WHEEL  محرك 1600 سي سي بسعر 253.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS  محرك 1600 سي سي بسعر 260.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 268.900 جنيه.

أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور
أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور
أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور
أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور
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