أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، سيارتها النترا HD موديل 2021 داخل السوق المصري عبر 5 فئات من التجهيزات، و تعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة داخل الشارع المصري، و التي تنتمي إلى فئة السيدان.

تحتوي النترا HD موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، و 156 نيوتن/ متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر/ 100 كم، بينما تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.3 ثانية.

و تضم السيارة تصميم انسيابي، مصابيح أمامية حادة، إلى جانب مصابيح الضباب الدائرية و التي تقع على جانبي الصادم الأمامي، كما دعمت بـ مرايات جانبية كهربائية ذات شرائح ضوئية، و تكييف هواء، وقفل مركزي للاربع أبواب، وزجاج كهربائي.

و جاءت هيونداي النترا HD بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم، و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، كما تأتي بمساحة تخزينية سعة 402 لتر.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 :

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 240.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 247.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 253.900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 260.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 268.900 جنيه.