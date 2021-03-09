أسعار فئات هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر| صور

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، سيارتها النترا HD موديل 2021 داخل السوق المصري عبر 5 فئات من التجهيزات، و تعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة داخل الشارع المصري، و التي تنتمي إلى فئة السيدان.
تحتوي النترا HD موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات،
سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصان، و 156 نيوتن/
متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.
و يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر/ 100 كم، بينما تتسارع
من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، في غضون 11.3 ثانية.
و تضم السيارة تصميم انسيابي،
مصابيح أمامية حادة، إلى جانب مصابيح الضباب الدائرية و التي تقع على جانبي
الصادم الأمامي، كما دعمت بـ مرايات جانبية كهربائية ذات شرائح ضوئية، و تكييف هواء،
وقفل مركزي للاربع أبواب، وزجاج كهربائي.
و جاءت هيونداي النترا HD بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4505 مم، و عرض 1541 مم، و بارتفاع 1490 مم ، كما تأتي
بمساحة تخزينية سعة 402 لتر.
ويبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2021 :
الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 240.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي 247.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL / SR / TINTED GLASS ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 253.900 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB /
ABS / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 260.900
جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE
/ TINTED GLASS محرك
1600 سي سي بسعر 268.900 جنيه.